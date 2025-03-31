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مقتل شخصين وإصابة طفل في قصف أمريكي بمحافظة حجة اليمنية

01:02 م الإثنين 31 مارس 2025

طائرة حربية أمريكية

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخر، إثر قصف أمريكي في محافظة حجة، شمالي اليمن.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، في تغريدة على حسابه بمنصة"اكس"، إن ذلك جاء بعد قصف "طيران العدوان الأمريكي سيارة هايلوكس في مديرية بني قيس في منطقة الطور بمحافظة حجة".

ومنذ نحو أسبوعين، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

كما استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي وغربي البلاد، في تصعيد هو الأكبر منذ مطلع العام الجاري.

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جماعة الحوثي محافظة حجة وزارة الصحة أنيس الأصبحي
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