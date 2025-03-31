والدة أسير إسرائيلي بغزة تصف الحرب بالعبثية وتطالب بوقفها

وكالات

وصفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الحرب بأنها "عبثية"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى إنهائها باعتبار ذلك "الشرط الوحيد الذي لن تتخلى عنه حماس" لإطلاق سراح الرهائن.

وقالت والدة الأسير إن استمرار العمليات العسكرية يعرّض حياة الأسرى للخطر، مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ59 المتبقين في غزة.

من جانبه، توجه والد أحد الأسرى الذين قُتلوا في غزة برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، منتقدًا ما وصفه بـ"الصفقة الانتقائية" التي اختارتها الحكومة الإسرائيلية استنادًا إلى اعتبارات سياسية.

وقال والد الأسير: "الأسرى الـ59 يعتمدون عليكما. لقد قمتم بعمل رائع، ونحن بحاجة إليكما لإنهاء هذا الأمر"، مجددًا دعوته لنتنياهو لإتمام صفقة تضمن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.