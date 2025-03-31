الإعلام الحكومي بغزة: إعدام 15 من الطواقم الإنسانية في رفح"جريمة صادمة"

غزة- (د ب أ)

أفاد مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، بأن "الاحتلال ارتكب جريمة صادمة بإعدام 15 من الطواقم الإنسانية خلال مهمة في رفح".

وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "الأدلة تؤكد أن بعض الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلو الأيدي وأُصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر".

وأضاف أن "الجريمة في حق الطواقم الإنسانية لم تكن استهدافاً عشوائياً بل إعداماً متعمداً بقرار من جيش الاحتلال".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أمس الأحد أنه تم العثور على جثث عدد من المسعفين الذين فقدوا بعد هجوم إسرائيلي في غزة.