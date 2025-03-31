الأونروا: حجم النزوح في الضفة غير مسبوق منذ عام 1967

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن حجم النزوح في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، في ظل تصاعد التوترات وانتهاكات الاحتلال.

وأوضح مدير الأونروا في الضفة الغربية أن القوانين الإسرائيلية الجديدة تقوض عمل الوكالة وتعيق قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحظر التواصل بين مسؤولي الوكالة والسلطات الإسرائيلية أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية للمرافق التابعة لها.

وأضاف أن موظفي الأونروا لا يزالون يتعرضون للمضايقات على الحواجز العسكرية، مما يعيق حركتهم ويؤثر على عمليات الإغاثة، لافتًا إلى أن تخفيض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمساعدات الخارجية أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ خيارات صعبة، انعكست سلبًا على قدرة الوكالة في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار عمل الوكالة دون عوائق، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.