إعلام عبري: نتنياهو يتعرض لضغوط من الليكود بسبب تعيينه لشرفيط

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيلي شرفيط، الذي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسا للشاباك، سينهي مهامه في فريق تحقيقات 7 أكتوبر بعد تعيينه رئيسا للشاباك.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في مظاهرات وتوقيعه على عرائض ضد الانقلاب القضائي. وقالت إن نتنياهو يتعرض لضغوط من حزب الليكود بسبب تعيينه لشرفيط.

وأعلن مكتب نتنياهو تعيين اللواء في الاحتياط إيلي شربيط رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بعد عملية اختيار شملت مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين مؤهلين.

وشغل شربيط، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، منصب قائد سلاح البحرية لمدة خمس سنوات، حيث قاد عمليات عسكرية معقدة ضد حماس وإيران وحزب الله، كما أشرف على تطوير القوة البحرية الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو إن جهاز الشاباك، الذي يعد من أبرز مؤسسات الأمن الإسرائيلية، مرّ بـ"صدمة كبيرة" خلال هجوم السابع من أكتوبر، ما يجعل اختيار قائد جديد قادر على مواجهة التحديات الأمنية أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد نتنياهو قناعته بأن اللواء شربيط هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك ومواصلة "تقاليده العريقة"، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن الإسرائيلي في ظل التهديدات المتزايدة.