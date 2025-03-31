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نتنياهو يعين إيلي شربيط رئيسًا جديدًا للشاباك

10:14 ص الإثنين 31 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء في الاحتياط إيلي شربيط رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بعد عملية اختيار شملت مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين مؤهلين.

وشغل شربيط، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، منصب قائد سلاح البحرية لمدة خمس سنوات، حيث قاد عمليات عسكرية معقدة ضد حماس وإيران وحزب الله، كما أشرف على تطوير القوة البحرية الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو إن جهاز الشاباك، الذي يعد من أبرز مؤسسات الأمن الإسرائيلية، مرّ بـ"صدمة كبيرة" خلال هجوم السابع من أكتوبر، ما يجعل اختيار قائد جديد قادر على مواجهة التحديات الأمنية أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد نتنياهو قناعته بأن اللواء شربيط هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك ومواصلة "تقاليده العريقة"، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن الإسرائيلي في ظل التهديدات المتزايدة.

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