ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص

نايبيداو- (أ ب)

قالت الحكومة العسكرية في ميانمار اليوم الاثنين إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7 ,7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة الماضية ، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

وأدى الزلزال، الذي كان مركزه بالقرب من مدينة ماندالاي، إلى انهيار عشرات المباني وتضرر البنية التحتية الأخرى مثل مطار المدينة.

وقال تون كيي عضو اللجنة التوجيهية لشبكة ثورة ربيع مسلمي ميانمار اليوم الاثنين إن الزلزال وقع وقت صلاة الجمعة، كما لقى 700 مصل حتفهم عندما انهارت مساجد.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا في المساجد ضمن الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال التي بلغت حتى الآن أكثر من 1700 قتيل.

وأضاف كيي أن نحو 60 مسجدا تضرروا أو تدمروا عندما وقع الزلزال، وأظهرت مقاطع فيديو على موقع إيراوادي الإخباري الإلكتروني انهيار عدة مساجد أثناء الزلزال، وفرار الأشخاص .

وقالت لورين إيلي نائب مدير برامج في ميانمار في لجنة الإنقاذ الدولي لوكالة أسوشيتد برس (أب) " لا نعلم بالتحديد نطاق الدمار في هذه المرحلة".

وأضافت أنه تم فرض حالة الطوارئ في ست مناطق، موضحة أن فرقها على الأرض وشركاءها المحليين يعملون حاليا على الأماكن الأكثر احتياجا مع توفير الرعاية الطبية الطارئة والإمدادات الإنسانية والأشكال الأخرى من المساعدات.

وأوضحت" يتحدثون عن بلدة بالقرب من ماندالاي، حيث يتردد أن 80% من المباني انهارت، ولكن لم يتم ذكرها في الأخبار بسبب بطء الاتصالات".

وأدى نقص المعدات الثقيلة إلى تباطؤ عمليات البحث والإنقاذ، مما اضطر الكثيرون للبحث عن ناجين بالأيدي في درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية.

وفي تايلاند المجاورة، هز الزلزال معظم أنحاء البلاد وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل، العديد منهم في موقع بناء في بانكوك حيث انهار مبنى شاهق تحت الإنشاء.

ويتردد أن 33 شخصا آخرين أصيبوا، كما فُقد 78 شخصا، بصورة أساسية في موقع بناء بالقرب من سوق تشاتوشاك.