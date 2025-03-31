الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح

دير البلح، غزة- (أب)

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره اليوم الإثنين بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من السكان.

ويأتي إصدار الأوامر اليوم بعد إنهاء إسرائيل وقف إطلاق النار، واستئنافها العمليات الجوية والبرية ضد حركة حماس مطلع الشهر الجاري.

وشنت إسرائيل عملية كبرى فى رفح، على الحدود مع مصر، في مايو الماضي، نجم عنها إلحاق دمار بمناطق شاسعة بها.

واستولت إسرائيل على منطقة عازلة استراتيجية على طول الحدود مع مصر، ولم تنسحب منها بحسب ما يدعو إليه اتفاق لوقف إطلاق النار.