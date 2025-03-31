إعلان

الخامنئي: رد إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة

09:58 ص الإثنين 31 مارس 2025

علي الخامنئي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران- (د ب أ)

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الإثنين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أن "رد إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن المرشد الإيراني أشار إلى "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين"، مؤكدا: "الغربيون يتهمون الشباب الأبطال في شعوب المنطقة بأنهم وكلاء ينفذون مهام نيابية، لكنني أود أن أقول إن القوة الوكيلة الحقيقية الوحيدة في هذه المنطقة هي هذا الكيان الغاصب والفاسد. إنه يمارس الإبادة الجماعية، وإذا سنحت له الفرصة فإنه لا يتردد في الاعتداء على أراضي الدول الأخرى، تماما كما فعل في سوريا، حيث نفذ عدوانه نيابة عن المستعمرين."

وتابع الخامنئي: "هذا الكيان الإجرامي يجب أن يجتث من فلسطين، وسيتم اجتثاثه حتما. وعلى الجميع أن يسعوا لإزالة هذا الكيان الشرير من المنطقة"، مؤكدا: "مواقفنا ثابتة ولم تتغير. يهددوننا بممارسات عدوانية، لكن ليعلموا أنه في حال ارتكاب أي اعتداء، فسيتلقون ضربة شديدة ومماثلة دون شك."

وقال: "إذا خطر ببال الأعداء أن يثيروا الفتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني نفسه سيكون هو من يرد عليهم."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي الخامنئي صلاة عيد الفطر المرشد الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة