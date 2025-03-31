الخامنئي: رد إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة

طهران- (د ب أ)

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الإثنين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أن "رد إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن المرشد الإيراني أشار إلى "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين"، مؤكدا: "الغربيون يتهمون الشباب الأبطال في شعوب المنطقة بأنهم وكلاء ينفذون مهام نيابية، لكنني أود أن أقول إن القوة الوكيلة الحقيقية الوحيدة في هذه المنطقة هي هذا الكيان الغاصب والفاسد. إنه يمارس الإبادة الجماعية، وإذا سنحت له الفرصة فإنه لا يتردد في الاعتداء على أراضي الدول الأخرى، تماما كما فعل في سوريا، حيث نفذ عدوانه نيابة عن المستعمرين."

وتابع الخامنئي: "هذا الكيان الإجرامي يجب أن يجتث من فلسطين، وسيتم اجتثاثه حتما. وعلى الجميع أن يسعوا لإزالة هذا الكيان الشرير من المنطقة"، مؤكدا: "مواقفنا ثابتة ولم تتغير. يهددوننا بممارسات عدوانية، لكن ليعلموا أنه في حال ارتكاب أي اعتداء، فسيتلقون ضربة شديدة ومماثلة دون شك."

وقال: "إذا خطر ببال الأعداء أن يثيروا الفتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني نفسه سيكون هو من يرد عليهم."