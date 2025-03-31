في أول رحلة خارجية.. أكسيوس: ترامب سيزور السعودية منتصف مايو المقبل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية في منتصف مايو المقبل.

وتأتي الزيارة المرتقبة، كأول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن قرار ترامب بزيارة السعودية كأول وجهة خارجية يكشف مدى التقارب بين الإدارة الأمريكية ودول الخليج العربي، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.

يُذكر أن ترامب زار المملكة العربية خلال ولايته الأولى في أول رحلة له في نفس الوقت تقريبا.