المساعدات الأجنبية تتدفق إلى ميانمار بعد زلزال هائل

بانكوك - (د ب أ)

تعد الصين وتايلاند وروسيا من بين الدول التي تبرعت بمساعدات كبيرة لميانمار بعد أن تعرضت لواحد من أسوأ الزلازل في آسيا في السنوات الأخيرة، فيما أرسلت الهند أربع سفن تابعة للبحرية محملة بالمساعدات اليوم الأحد.

وأفاد التلفزيون الرسمي في ميانمار مؤخرا بمقتل حوالي 1700 شخص وإصابة 3400 آخرين في الكارثة، بينما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين، ويتوقع المجلس العسكري الحاكم زيادة حصيلة الضحايا.

لكن المجلس العسكري الحاكم أفاد بأن حصيلة الضحايا قد ترتفع بالآلاف بسبب قرب المناطق المأهولة من مركز الزلزال وهشاشة العديد من المباني.

وحتى قبل الزلزال، كانت البلاد المعزولة دوليا بحاجة إلى المساعدات الأجنبية، إذ تعاني من حرب أهلية دامية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021.

وقبل زلزال أمس الأول الجمعة الذي بلغت شدته 7.7 درجة، اضطر نحو 3.5 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم بسبب القتال الدائر بين الجماعات العرقية والجيش منذ الانقلاب العسكري.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت منازل وجسورا منهارة، بينما يبدو أن مستشفى في ولاية شان قد دمر بالكامل، وفي العاصمة نايبيداو، انهار برج مراقبة الحركة الجوية في المطار الدولي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وحتى بعد مرور يومين على الزلزال، لا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، حيث ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة شمال ماندالاي اليوم الأحد على عمق نحو 10 كيلومترات.