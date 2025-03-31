البيت الأبيض يعتزم تولي اختيار الصحفيين في التغطيات الإخبارية بداخله

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم البيت الأبيض فرض لائحة خاصة به لمقاعد للصحفيين في غرفة الإحاطة الصحفية خلال الأسابيع المقبلة، متوليا بذلك مهمة ظل الصحفيون يديرونها بأنفسهم لفترة طويلة عبر جمعية مراسلي البيت الأبيض.

وتعد هذه أحدث خطوة - لكنها من غير المحتمل ألا تكون الأخيرة - من جانب البيت الأبيض لتعزيز سيطرته على اختيار الصحفيين الذين يغطون أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي جلسات سرية وأخرى علنية، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أنهم عازمون على إحداث تغيير جذري في تقاليد السلك الصحفي التي امتدت لعقود.

ويحاول بعض أعضاء جمعية مراسلي البيت الأبيض إيجاد سبل لنزع فتيل التوتر.

وأفاد مسؤول بارز في البيت الأبيض لموقع إكسيوس الإخباري الأمريكي، بأن أحد أعضاء جمعية مراسلي البيت الأبيض طرح سرا إمكانية تعديل اللوائح الداخلية للجمعية بحيث يتولى السكرتير الصحفي باسم البيت الأبيض - حاليا كارولين ليفيت - منصب رئيس الجمعية بشكل دائم.

وتهدف الحجة صعبة التبرير لهذا التغيير إلى: إعادة إحياء التعاون بين جمعية مراسلي البيت الأبيض والبيت الأبيض، وضمان التزام الطرفين به.

ووصف المسؤول هذه الإمكانية بأنها "فكرة مثيرة للاهتمام"، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة مجلس إدارة الجمعية على تنفيذها.

وقال المسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، عن اللائحة الجديدة للمقاعد، إن الخطط قد تم وضعها بالفعل "لإعادة هيكلة جوهرية لقاعة الإحاطة الصحفية، استنادا إلى معايير تعكس بشكل أفضل كيفية استخدام الإعلام في الوقت الراهن".

وستتضمن اللائحة الجديدة لمقاعد الصحفيين ممثلين عن وسائل الإعلام التلفزيونية والمطبوعة والرقمية.

ومن المقرر أن تشمل المقاعد المخصصة لوسائل الإعلام الرقمية كلا من المؤثرين عبر الإنترنت ومؤسسات أحدث مثل إكسيوس ونوتوس وبنشبول.