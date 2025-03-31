صندوق السيادة الروسي: بدأنا مع واشنطن مناقشات بشأن المعادن النادرة في روسيا

وكالات

قال رئيس صندوق الاستثمار والسيادة الروسي كيريل دميترييف، إن موسكو وواشنطن بدأتا مناقشات بشأن المعادن الأرضية النادرة في روسيا.

وأكد دميترييف، أن المعادن النادرة تعتبر مجالا مهما للتعاون، مضيفا "بدأنا مع واشنطن مناقشات حول مختلف المعادن النادرة والمشاريع في روسيا"

وأشار دميترييف، إلى أن بعض الشركات الأمريكية أبدت اهتماما بالمشاريع المطروحة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة للتعاون في مجال المعادن النادرة.