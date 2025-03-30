تقارير: غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين بمقر اللواء 310 شمالي صنعاء

وكالات

‌‏أفادت تقارير إعلامية، بتجدد الغارات الأمريكية على منطقة صرف شرق صنعاء.

‌‏وأكدت مصادر في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، أن غارات أمريكية استهدفت مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية في مقر اللواء 310 بمدينة عمران شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن عدوانا أمريكيا استهدف بـ13 غارة منطقتي الملكة وصرف في صنعاء.

كانت وسائل إعلام حوثية، أفادت بأن عدوانًا أمريكيًا يستهدف بـ4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أمس السبت، أن عدوانًا أمريكيًا استهدف بـ7 غارات محافظة صعدة شمالي اليمن.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.