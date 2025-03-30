سنغافورة تعلن غدًا الاثنين أول أيام عيد الفطر

سنغافورة - (د ب أ)

أعلن كبير علماء المسلمين ومفتى سنغافورة، الدكتور نظير الدين محمد ناصر، أن المسلمين في البلاد سيحتفلون بعيد الفطر يوم غد الاثنين.

وأوضح المفتي، في بيان صحفي: "يسرني أن أعلن أن الأول من شوال، أي أول أيام عيد الفطر لعام 1446 هـ، سيوافق يوم غدٍ (الاثنين)"، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية .

ووجه الدكتور نظير الدين تهنئته إلى جميع المسلمين في سنغافورة، متمنيا لهم عيدا مباركا، وقال: "نسأل الله أن يكون هذا العيد مباركا علينا جميعا، وأن يمنحنا النصر والبركة جزاء لما قدمناه من عبادات وأعمال صالحة خلال شهر رمضان المبارك".