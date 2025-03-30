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التايمز: بريطانيا تخطط لشراء مقاتلات "إف 35" الأمريكية بمليارات الإسترليني

11:02 م الأحد 30 مارس 2025

مقاتلة إف-35

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وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأحد، إن بريطانيا تعتزم شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" الأمريكية في صفقة بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وأشارت إلى أن بريطانيا ستشتري مقاتلات "إف-35 لايتنينج" الأمريكية بدلا من طائرات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية باهظة الثمن.

وأوضحت الصحيفة، أن القادة العسكريون واثقون أن بريطانيا التي تنتج 15% من طائرات "إف-35" المقاتلة ستكون قادرة على تشغيلها بشكل مستقل.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر وزير الدفاع البريطاني في عام 2022 بن والاس، أن الجيش يواجه قصورا في أعداد الطيارين المؤهلين لقيادة مقاتلات "إف 35" التي يمتلكها، بسبب مشكلات في نظام التدريب.

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