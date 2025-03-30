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أستاذ علوم سياسية: تتالي التدخلات الدولية كانت سببا في حالة عدم استقرار لبنان

10:37 م الأحد 30 مارس 2025

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن العربي تؤثر بطبيعة الحال على مجمل الاستقرار الداخلي في الدول العربية، ولبنان نموذج لهذا، مشيرًا إلى أن تتالي التدخلات الإقليمية والدولية كانت سببا في حالة عدم الاستقرار.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لبنان نموذج لما جرى حيث أن تحركات حزب الله كانت مؤثرة لهذا وأدخل لبنان في سلسلة من الحروب المختلفة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري يدعو بطبيعة الحال إلى عدم التدخل الأجنبي في شئون الدول العربية وعدم تحويل القضايا العربية إلى شأن دولي كما جرى في الحالة الليبية وجرى في الحالة اليمنية وحالات أخرى.

وشدد الدكتور طارق فهمي، على أن مصر تتبنى دبلوماسية هادئة معتدلة تدعو إلى إقرار الاستقرار في المنطقة والدعوة إلى عودة الاستقرار تتطلب أن ترفع هذه الأطراف الإقليمية والدولية يدها عن هذه المناطق من الصراعات.

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