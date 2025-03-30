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حماس: قتل الأطفال يوم العيد يكشف عن تجرد إسرائيل من أي قيم إنسانية وأخلاقية

10:29 م الأحد 30 مارس 2025

أفراد حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الأحد، إن قتل الأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها يكشف عن فاشية الاحتلال الإسرائيلي وتجرده من أي قيم إنسانية وأخلاقية.

وطالبت حماس، الشعوب الحرة بالتحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية.

ودعت حماس، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورا.

وأفادت تقارير إعلامية، باستشهاد 7 أشخاص بينهم طفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد شمال غربي خان يونس.

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حماس قتل الأطفال في يوم العيد الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية غزة خان يونس
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