رئيس وزراء جرينلاند يرفض تصريحات ترامب بشأن الاستحواذ على الجزيرة

نوك - (أ ب)

رفض رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن بشدة، اليوم الأحد، تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الجزيرة.

وتُعد جرينلاند، وهي جزيرة شاسعة وغنية بالموارد في المحيط الأطلسي، إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع مملكة الدنمارك، الحليف للولايات المتحدة في حلف الناتو، ويسعى ترامب إلى ضم الجزيرة، زاعما أن ذلك ضروري لأغراض الأمن القومي.

وقال ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء جرينلاند، في منشور على فيسبوك: "يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل على جرينلاند.. دعوني أكون واضحا: الولايات المتحدة لن تحصل عليها.. نحن لا ننتمي لأحد، نحن من يقرر مستقبلنا".

يأتي تصريح نيلسن بعد يوم من تصريح ترامب لشبكة (إن بي سي نيوز) بأن استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدًا فيما يتعلق بالاستحواذ على جرينلاند.

وفي مقابلة أجريت أمس السبت، قال ترامب: "أعتقد أن هناك احتمالا جيدا أن نتمكن من القيام بذلك دون استخدام القوة العسكرية".

وأضاف: "هذا يتعلق بالسلام العالمي، هذا يتعلق بالأمن الدولي"، لكنه استدرك قائلا: "لكنني لا أستبعد أي خيار".

وقوبلت تصريحات ترامب بغضب شديد من قبل سكان جرينلاند والساسة المحليين، كما رفضها بشدة القادة الدنماركيون.

وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب عندما سُئل عن الرسالة التي قد يبعثها هذا التصرف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي غزا أوكرانيا وضم عدة مقاطعات منها في تحد للقانون الدولي: "لا يهمني".