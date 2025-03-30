إعلام عبري: إسرائيل ستبحث إنهاء الحرب إذا وافقت حماس على خطة ويتكوف

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر سياسي، الأحد، إن إسرائيل ستبحث إنهاء الحرب إذا وافقت حماس على خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل قدمت اقتراحا يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى مقابل نحو 50 يوما من وقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر، قوله إن التقدم في مفاوضات غزة ليس كبيرا وهناك فجوات بين مقترحي الوسطاء وإسرائيل.

وأوضحت المصادر، أن نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل متعلقة بموعد بدء مناقشات المرحلة الثانية ووقف الحرب والإفراج عن عدد كبير من "المقاتلين" الفلسطينيين.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس تطالب بضمانات دولية لإلزام إسرائيل بعدم العودة للقتال في قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ما يعني عدم موافقتها على المقترح الذي طرحه الوسطاء، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفق الصحيفة فإن إسرائيل طلبت في مقترحها الجديد الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس، بدلًا من 5 فقط كما ورد في المقترح المصري.

وأكدت الصحيفة أن تل أبيب تأمل التوصل إلى اتفاق تهدئة قبل عيد الفصح اليهودي، الذي يحل بين 12 و20 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة مشاورات عقب تلقي المقترح، ورد عليه بمقترح بديل منسّق بالكامل مع واشنطن، دون الكشف عن تفاصيله.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك بعض التقدم في المفاوضات رغم إصرار إسرائيل على زيادة عدد الأسرى المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوسطاء قد يسعون إلى حلٍّ وسط بين الطرفين.

وكانت حماس قد أعلنت، مساء السبت، على لسان رئيس مكتبها في غزة خليل الحية، أنها وافقت على مقترح جديد من مصر وقطر، معربة عن أملها ألا تعرقل إسرائيل التنفيذ، دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق المقترح.