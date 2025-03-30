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خبير علاقات دولية: مصر تلعب دورًا مهمًا في منع تحول الصراع إلى حرب شاملة

09:29 م الأحد 30 مارس 2025

الدكتور أحمد سيد أحمد

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الدعم المصري المستمر للقضايا العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك الدعم المستمر للبنان في مواجهة التحديات الأخيرة.

وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقدم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا للبنان، في إطار مسؤوليتها كداعم رئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الموقف المصري ينطلق من حرص مصر على دعم الدولة الوطنية وحماية سيادتها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأضاف أن مصر تساند الدول العربية في وقت الأزمات والمحن، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتجسد بشكل واضح في دعم لبنان، سواء من خلال الدعوة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أو دعم الجيش اللبناني في الحفاظ على سيادة الدولة.

كما تطرق إلى الاستثنائية في الموقف المصري تجاه القضايا العربية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تسعى لتسوية الأزمات السياسية في المنطقة، وتحرص على تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي، انطلاقًا من مبدأ أن الحروب والصراعات تؤدي في النهاية إلى مزيد من الدمار واللاجئين، وتؤثر سلبًا على مشروعات التنمية.

وأوضح أن مصر تلعب دورًا مهمًا في منع تحول الصراع إلى حرب شاملة، مشيرًا إلى نموذج التعاون الاستراتيجي الذي تحقق مع عدة دول مثل العراق والأردن واليونان وقبرص، وهو ما يمثل حائط صد ضد مشروعات التدمير في المنطقة.

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