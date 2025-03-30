فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة السورية وتؤكد استعدادها لمساندة دمشق

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأحد، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة استعداد باريس لمساندة دمشق من أجل انتقال سياسي سلمي وشامل يضمن الحفاظ على التعددية في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن أمس السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم 22 وزيرًا، مؤكدًا التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.

وكانت سوريا تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.