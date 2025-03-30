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ردًا على وزير الخارجية الإسرائيلي.. تركيا: جزء من محاولة نتنياهو للتستر على جرائمه

08:29 م الأحد 30 مارس 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن التصريحات غير اللائقة لوزير خارجية حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا أساس لها من الصحة وجزء من محاولة نتنياهو وشركائه للتستر على جرائمهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن وجهه المعادي للسامية، ويشكل خطرًا على المنطقة و شعبه ويجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يدرك ذلك".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تأدية صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، في مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، "اللهم، دمر إسرائيل الصهيونية وأذلها"، إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 24 مارس الجاري، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في القدس الغربية، أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا في سوريا أو أي مكان آخر.

ويأتي حديث ساعر، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مخاوف داخل تل أبيب من مواجهة مباشرة مع تركيا في الأراضي السورية، إذ يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصوير تلك المواجهة على أنها أمر لا مفر منه.

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رجب طيب اردوغان جدعون ساعر الاحتلال الإسرائيلي تركيا
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