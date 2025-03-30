بعد مصادقة إسرائيل على مشاريع استيطانية بالقدس.. الخارجية الفلسطينية: تهويد وتكريس لضمها

وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الأحد، إن مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية بالقدس ومحيطها يندرج في إطار تهويدها وتكريس ضمها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقفة جادة لفرض الحل السياسي على حكومة الاحتلال باعتباره المدخل الوحيد لإنقاذ المنطقة من دوامة الحروب والعنف.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصديق كابينت الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني لشق طرق إستراتيجية في القدس المحتلة.

وقالت حماس، إن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نياته تعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين.

وأكدت أن مشاريع الاحتلال التصفوية ستتحطم على صخرة ثبات الشعب الفلسطيني ورباطه في أرضه وتمسكه بحقوقه.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة والمواجهة في كل الميادين.