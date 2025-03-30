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إعلام حوثي: 13 غارة أمريكية تستهدف منطقتي الملكة وصرف في صنعاء

08:15 م الأحد 30 مارس 2025

الحوثيون

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن عدوانا أمريكيا استهدف بـ13 غارة منطقتي الملكة وصرف في صنعاء.

كانت وسائل إعلام حوثية، أفادت بأن عدوانًا أمريكيًا يستهدف بـ4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أمس السبت، أن عدوانًا أمريكيًا استهدف بـ7 غارات محافظة صعدة شمالي اليمن.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.

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