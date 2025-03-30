الحوثيون: عدوان أمريكي بـ13 غارة يستهدف منطقتي الملكة وصرف في صنعاء

وكالات



أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، بأن عدوانًا أمريكيًا بـ13 غارة يستهدف منطقتي الملكة وصرف في العاصمة صنعاء.



وقبل ساعات، أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن عدوانًا أمريكيًا يستهدف بـ4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.