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الهند ترسل أربع سفن محملة بمساعدات إلى ميانمار بعد الزلزال

07:53 م الأحد 30 مارس 2025

زلزال ميانمار

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نيودلهي (د ب أ)

كثفت الهند جهود الإغاثة لمساعدة جارتها ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس الأول الجمعة.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن أربع سفن تابعة للبحرية الهندية تحمل إجمالي 70 طنًا من مساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية قد انطلقت في طريقها إلى يانجون على الساحل الجنوبي الشرقي لميانمار.

وذكر جايشانكار إنه سيتم أيضًا نقل مستشفى عسكري متنقل جوًا إلى مدينة ماندالاي – مركز الزلزال – برفقة فريق مكون من 118 شخصًا.

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحمل 15 طنًا من مساعدات الإغاثة قد حطت في يانجون، أمس السبت. كما تشارك الهند أيضًا في جهود البحث والإنقاذ في ميانمار عبر فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ.

ولا تزال الأوضاع في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا غير واضحة عقب الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة، والذي تسبب أيضًا في أضرار في تايلاند.

وأفاد التلفزيون الرسمي في ميانمار مؤخرًا بمقتل حوالي 1700 شخص وإصابة 3400 آخرين في الكارثة، بينما لا يزال 300 شخصًا في عداد المفقودين. ويتوقع المجلس العسكري الحاكم زيادة حصيلة الضحايا.

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