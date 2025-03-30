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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نشعر بأننا نُسينا في الظلام والمفاوضات لا تتقدم

07:52 م الأحد 30 مارس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن أهالي 20 أسيرًا بعثوا برسالة لرئيس الوفد المفاوض رون ديرمر وطلبوا لقاءًا عاجلًا.

وأضافت الهيئة، "نشعر بأننا نُسينا في الظلام والمفاوضات لا تتقدم ووقت الأسرى ينفد"، مشيرة إلى أنه يبدو أنه يتم الدفع بقضية الأسرى إلى أسفل سلم الأولويات.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في رسالتها لديرمر: "لدى تعيينك تلقينا تأكيدًا بأن ذلك سيحقق تقدمًا نحو اتفاق؛ لكن مر شهر ولا يوجد أي تقدم".

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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين رون ديرمر
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