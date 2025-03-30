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الدفاع المدني: الاحتلال قتل طواقم المسعفين وجرف جثامينهم ودفنها برفح جنوب غزة

07:46 م الأحد 30 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أنه عثر على جميع جثامين طواقمه المفقودين وتم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وقال الدفاع المدني، إنه تم "العثور على جثامين 15 شهيدًا من طواقمنا والهلال الأحمر وموظف بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بعد فقدانهم في رفح".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي قتل طواقم المسعفين وجرف جثامينهم ودفنها برفح، مشيرًا إلى أن ما جرى هو إعدام ميداني لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر.

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مدينة رفح الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة مجمع ناصر الطبي خانيونس
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