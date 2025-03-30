"لن يحدث".. رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب بشأن ضم الجزيرة

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، قوله إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحصل على جرينلاند، وأقول بكل وضوح إن ذلك لن يحدث".



وجاء تصريح فريدريك نيلسن ردًا على ترامب، الذي قال أمس السبت لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إنه أجرى "محادثات جادة" بخصوص ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل.



وأضاف ترامب: "سنحصل على جرينلاند. نعم، بنسبة 100 بالمئة".



واتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال زيارة لقاعدة عسكرية أمريكية شمال جرينلاند أول أمس الجمعة، الدنمارك بالتقصير في الحفاظ على أمن الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي، زاعمًا أن الولايات المتحدة ستحميها على نحو أفضل.