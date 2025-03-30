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الرئيس الفرنسي يعلن دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفض التهجير القسري

07:24 م الأحد 30 مارس 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات


أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إطلاق سراح جميع الأسرى وأمن إسرائيل يمثلان أولوية لبلاده.

وأعلن ماكرون دعم فرنسا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفض التهجير القسري لأهالي القطاع، قائلًا: "سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة الإعمار وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين وأي تهجير قسري أو ضم للأراضي سيكون مخالفًا لهذه الرؤية".

وذكر الرئيس الفرنسي، أنه طالب نتنياهو بالعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وأشار ماكرون، إلى أن الشرق الأوسط بحاجة إلى الاستقرار ولا يمكن ضمان مستقبل الجميع إلا من خلال سلام عادل ودائم.

وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة التزام إسرائيل الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان، ويجب تعزيز آلية المراقبة لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

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