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حماس: قتل طواقم الإسعاف يدل أن العدو سادي ولا قِيم لديه

07:17 م الأحد 30 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات قتل جيش الاحتلال 14 من مسعفي الهلال الأحمر وطواقم الدفاع المدني في تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة، إن جثامين شهداء الهلال الأحمر والدفاع المدني الـ14 وُجدت مكبلة الأيدي ومدفونة في حفرة واحدة.

وأضافت "هذه أكبر جريمة استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف وتؤكد أننا أمام عدو سادي متحلل من كل القِيم".

وشددت حماس أنه على العالم أجمع الوقوف بقوة في وجه السلوك الصهيوني الوحشي المنفلت من كل عقال.

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