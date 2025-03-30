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زلزال بقوة 7.1 درجة قرب تونجا وتحذير من تسونامي يُرفع لاحقًا

07:11 م الأحد 30 مارس 2025

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طوكيو (أ ب)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة بالقرب من تونجا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير أولي من تسونامي، قبل أن يتم رفعه لاحقًا عن الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ.


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الرئيسية. وبعد ساعات، ضرب زلزال ثانٍ بقوة 6.1 درجة نفس المنطقة.


وأصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، ومقره هاواي، تنبيهًا بعد الزلزال الأول محذرًا من احتمال حدوث أمواج خطرة، لكنه أوضح لاحقًا أنه لم يعد هناك تهديد بحدوث تسونامي.

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زلزال تسونامي
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