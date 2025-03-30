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إعلام إسرائيلي: الجنود تركوا مواقعهم واختبؤوا بالملاجئ يوم 7 أكتوبر

07:06 م الأحد 30 مارس 2025

طوفان الأقصى

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته بشأن معسكر ومعبر إيرز "بيت حانون" شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام، إن تحقيقات الجيش تظهر أن الجنود مع بداية الهجوم تركوا مواقعهم واختبؤوا في الملاجئ، مشيرة إلى أن الضباط دخلوا إلى الملاجئ قبل الجنود ودون التأكد من سلامتهم.

وأضافت، "تحقيقات الجيش تظهر أن القوة المقاتلة في إيرز لم تكن كافية حتى لسيناريو أقل من 7 أكتوبر 2023".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 9 جنود قُتِلوا وأُسر 3 آخرون في إيرز يوم 7 أكتوبر.

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الجيش الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى
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