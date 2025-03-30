أوكرانيا تعلن عن معارك عنيفة على خطوط الجبهة الشرقية



كييف (د ب أ)

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية باندلاع معارك عنيفة جراء تقدم القوات الروسية على خطوط الجبهة الأمامية في شرقي أوكرانيا.



وأوضحت هيئة الأركان العامة، في منشور على "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 104 معركة خلال اليوم، مضيفة أنه تم تنفيذ عدد كبير من الهجمات الروسية بدعم مدفعي.



وذكرت أن معظم القتال دار حول مدينة بوكروفسك المحاصرة على أطراف إقليم دونباس، حيث تم الإبلاغ عن 43 توغلًا روسيا.



وقالت هيئة الأركان العامة إنه تم صد هجمات القوات الروسية.



ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من جانب مصادر مستقلة.