إعلان

أوكرانيا تعلن عن معارك عنيفة على خطوط الجبهة الشرقية

07:02 م الأحد 30 مارس 2025

الجيش الروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كييف (د ب أ)

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية باندلاع معارك عنيفة جراء تقدم القوات الروسية على خطوط الجبهة الأمامية في شرقي أوكرانيا.


وأوضحت هيئة الأركان العامة، في منشور على "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 104 معركة خلال اليوم، مضيفة أنه تم تنفيذ عدد كبير من الهجمات الروسية بدعم مدفعي.


وذكرت أن معظم القتال دار حول مدينة بوكروفسك المحاصرة على أطراف إقليم دونباس، حيث تم الإبلاغ عن 43 توغلًا روسيا.


وقالت هيئة الأركان العامة إنه تم صد هجمات القوات الروسية.


ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من جانب مصادر مستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا القوات الروسية مدينة بوكروفسك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد