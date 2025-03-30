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شركات سنغافورية في ميانمار وتايلاند تؤكد سلامة موظفيها وأضرار طفيفة أو معدومة في منشآتها

06:04 م الأحد 30 مارس 2025

زلزال ميانمار

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سنغافورة (د ب أ)


أكدت الشركات السنغافورية العاملة في ميانمار وتايلاند، أن جميع موظفيها بخير ولم يتعرضوا لأي أذى، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 28 مارس الجاري.


وصرّحت شركتا يوما ستراتيجيك هولدينجز وفريزر آند نيف، المدرجتان في بورصة سنغافورة، لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، بأن جميع موظفيهما بأمان، وأن منشآتهما وأعمالهما في ميانمار وتايلاند لم تتعرض سوى لأضرار طفيفة أو لم تتأثر على الإطلاق.


وأضافت الشركتان أنهما تتابعان الوضع عن كثب تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.


وقال متحدث باسم يوما ستراتيجيك: "نشعر بالارتياح لتأكيد سلامة جميع موظفينا، حيث أصيب عدد قليل منهم بجروح طفيفة فقط. كما تعرضت بعض الممتلكات المرتبطة بأعمالنا الأساسية لأضرار طفيفة".


من جهته، أوضح متحدث باسم فريزر آند نيف أن الشركة تواصلت مع فرقها في المنطقة، وجميع الموظفين في ميانمار وتايلاند بخير. مضيفًا "منشأتنا في ميانمار تعرضت لأضرار طفيفة أو لم تتأثر، بينما بقيت منشآتنا في تايلاند دون أي ضرر".


أما شركة "تاي بيفيردج" التي تدير مصانع لتعبئة البيرة (الجعة) والمشروبات الكحولية في تايلاند، فقد امتنعت عن التعليق عند الاتصال بها.

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