إعلان

مسؤول إسرائيلي سابق: إذا استمرت الحرب فسنقف على حافة الهاوية

05:42 م الأحد 30 مارس 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن لم يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الحالة الحقيقية للجيش واستمر في حرب بلا هدف "فسنقف على حافة الهاوية".

وأشار بريك، إلى أن استئناف الحرب سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسيزيد الإصابات بين قواتنا وسكان قطاع غزة، "كما سيفقدنا دعم الدول التي تؤيدنا وسيؤدي إلى تآكل صمودنا الوطني".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد، أن "زامير اختار إرضاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واستمر في حرب لا معنى لها بدلًا من إعادة تأهيل وبناء الجيش".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسحاق بريك إيال زامير قطاع غزة بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد