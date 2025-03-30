مسؤول إسرائيلي سابق: إذا استمرت الحرب فسنقف على حافة الهاوية



وكالات

قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن لم يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الحالة الحقيقية للجيش واستمر في حرب بلا هدف "فسنقف على حافة الهاوية".

وأشار بريك، إلى أن استئناف الحرب سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسيزيد الإصابات بين قواتنا وسكان قطاع غزة، "كما سيفقدنا دعم الدول التي تؤيدنا وسيؤدي إلى تآكل صمودنا الوطني".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد، أن "زامير اختار إرضاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واستمر في حرب لا معنى لها بدلًا من إعادة تأهيل وبناء الجيش".