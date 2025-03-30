وزير الدفاع الإسرائيلي يعين رئيسًا لإدارة الانتقال الطوعي لسكان غزة

وكالات

عين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، نائب المدير العام لوزارة الدفاع يعقوب بليتشتاين، رئيسًا لإدارة الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.



وقال كاتس: "سيُسمح لنا تعيين كوبي بليتشتاين رئيسًا للمديرية، بتوفير نظام لجميع الإجراءات اللازمة، إلى جانب نشاط سياسي مكثف لتحديد الدول المستهدفة، وهو نشاط يُنفذ بالفعل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية ومباشرةً من قِبل فريق برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي،"نحن عازمون على تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بالرحيل الطوعي لسكان غزة الراغبين بذلك إلى مختلف أنحاء العالم".



وتابع: "تُظهر أبحاثنا أن ما لا يقل عن 40% من سكان غزة مهتمون بالهجرة إلى أماكن أخرى"، وفق زعمه.