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جيش الاحتلال يواصل العمل في الشمال لمنع حزب الله من ترميم نفسه

05:07 م الأحد 30 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الشمالية أكد في ختام مناورة عسكرية على حدود لبنان مواصلة العمل لمنع حزب الله من ترميم نفسه.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن العدو الإسرائيلي أطلق 5 قذائف مدفعية على بلدة الوزاني، وبأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع للأهالي في حولا جنوبي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية، إن قذائف فوسفورية إسرائيلية تم إلقاءها على بلدة الوزاني الحدودية جنوبي لبنان.

والثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيبدأ الأربعاء مناورات عسكرية واسعة النطاق في القيادة الشمالية تستمر حتى الخميس.

وأوضح الجيش أن المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.

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