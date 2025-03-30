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مصادر لبنانية: إسرائيل تلقي قذائف فوسفورية على بلدة الوزاني الحدودية

05:03 م الأحد 30 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات


أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن العدو الإسرائيلي أطلق 5 قذائف مدفعية على بلدة الوزاني، وبأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع للأهالي في حولا جنوبي لبنان.


وقالت مصادر لبنانية، إن قذائف فوسفورية إسرائيلية تم إلقاءها على بلدة الوزاني الحدودية جنوبي لبنان.


وللمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أول أمس الجمعة.


وحلق الطيران الإسرائيلي في سماء الضاحية الجنوبية بشكبل كثيف، أمس السبت .

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