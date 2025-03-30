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الكويت ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

04:52 م الأحد 30 مارس 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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الكويت ( د ب أ )


أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، على تطلع الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أمس السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم 22 وزيرًا ، مؤكدًا التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.

وكانت سوريا تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

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