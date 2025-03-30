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الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال 13 جثمانًا بينهم 7 من طواقمنا برفح جنوب غزة

04:51 م الأحد 30 مارس 2025

الهلال الأحمر الفلسطيني

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وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على 13 جثمانًا، بينها 7 لمسعفيه و5 من الدفاع المدني فقدوا قبل 8 أيام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، أمس السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمه المفقودة في رفح.

وقال "إن مصير 7 من طواقم الإسعاف التابعة لنا ما يزال مجهولًا منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من قوات الاحتلال في رفح"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدان الهلال الأحمر الفلسطيني تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، وحمله المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، خاصة وأن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

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الهلال الأحمر الفلسطيني الدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي
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