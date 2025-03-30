ترامب يهدد إيران بعمليات قصف وفرض رسوم

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "إن بي سي": "سنقوم بعمليات قصف وفرض رسومًا جمركية ثانوية علي إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي".



وصرح ترامب، أن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون محادثات.



وهدد الرئيس الأمريكي، أمس السبت، إيران، قائلًا: "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران حتى لا تحدث لها أمور سيئة".



ومن جانبها، هددت إيران أنها ستضرب قاعدة دييجو جارسيا البريطانية الأمريكية المشتركة، إذا تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية عن مسؤول عسكري إيراني كبير لم تذكر اسمه.