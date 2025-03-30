ترامب يهدد روسيا بفرض رسوم على نفطها إذا أفشلت الاتفاق

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "إن بي سي"، "كنت غاضبًا جدًا عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعليقاته لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح".



وذكر ترامب أنه سوف يتحدث مع بوتين هذا الأسبوع، مصرحًا أنه "إذا أفشلت روسيا فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا سأفرض رسومًا جمركية على جميع النفط القادم من موسكو".



وبرغم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشأت الطاقة بينهما منذ 18 مارس في هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا، فإن الطرفان يتهما بعضهما بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.