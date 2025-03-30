قطر ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

وكالات

رحبت دولة قطر بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، إن قطر تتطلع للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكدت الخارجية دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار، ولسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.