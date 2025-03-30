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تحذير من تسونامي بعد وقوع زلزال بقوة 1 ,7 درجة بالقرب من جزيرة تونجا

04:02 م الأحد 30 مارس 2025

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طوكيو- (أ ب)

أصدرت السلطات في جزيرة تونجا في المحيط الهادئ تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي بعد وقوع زلزال شديد بلغت قوته 1 ,7 درجة بالقرب من الجزيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلا) شمال شرق الجزيرة الرئيسية في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا يفيد بإمكانية حدوث أمواج خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر (185 ميلا) من مركز الزلزال.

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