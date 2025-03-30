إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين من غزة

غزة- (د ب أ)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن خمسة أسرى فلسطينيين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية تأكيدها وصول خمسة أسرى إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس، بعد دخولهم إلى القطاع، بينما بدت عليهم علامات التعب والتعذيب والإرهاق الشديد.

وأشارت إلى أن الأسرى المُفرج عنهم هم إياد محمد قديح، سامي وصفي أبو عنزة، طارق خليل لبد، رامي محمد الحلبي، محمد سعيد القصاص.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير في سجونها من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 أسيرة، و3405 معتقلا إدارياً، وفق معطيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، في بيان مساء أمس السبت، إن "هذه الجرائم بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية حيث عرفت هويات 63 شهيدا من الأسرى، 40 منهم من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف أسرى غزة رهن الإخفاء القسري".