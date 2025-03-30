الصليب الأحمر التايواني يتبرع بـ 50 ألف دولار لميانمار بعد الزلزال

تايبيه- (د ب أ)

أعلنت جمعية الصليب الأحمر لجمهورية الصين (تايوان) اليوم الأحد أنها ستتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لدعم ميانمار في أعقاب زلزال بقوة 7 ,7 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد أمس الأول الجمعة، بينما تخطط منظمات محلية أخرى لتقديم المساعدة أيضا.

وقالت جمعية الصليب الأحمر التايوانية في بيان إن الأموال ستذهب لدعم جهود الإغاثة الطارئة والإنقاذ التي تبذلها نظيرتها في ميانمار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسب وكالة أنباء تايوان(سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

وقالت جمعية الصليب الأحمر التايوانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7 ,7 درجة والهزات الارتدادية أثرت على العاصمة ميانمار نايبيداو والمناطق الوسطى من ماندالاي وساجينج وماجواي وباجو وولاية شان الشمالية الشرقية.

كما أثر الزلزال على الصين وتايلاند، وعقد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اجتماعا عبر الإنترنت مع أعضاء الشبكة الإنسانية لمناقشة جهود الاستجابة للطوارئ أمس السبت، طبقا لما قاله الصليب الأحمر التايواني.