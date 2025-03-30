حماس تدين المشاريع الاستيطانية بالقدس

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصديق كابينت الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني لشق طرق إستراتيجية في القدس المحتلة.

وقالت حماس، إن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نياته تعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين.

وأكدت أن مشاريع الاحتلال التصفوية ستتحطم على صخرة ثبات الشعب الفلسطيني ورباطه في أرضه وتمسكه بحقوقه.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة والمواجهة في كل الميادين.