بابا الفاتيكان يندد بـ"الكارثة الإنسانية المروعة" في جنوب السودان

روما- (د ب أ)

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد، دعوته للسلام في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.

وأفادت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، بأن البابا أكد أنه يواصل متابعة الوضع في جنوب السودان "بقلق شديد".

وقال فرنسيس: "أجدد دعوتي الحارة لجميع القادة، لبذل قصارى جهدهم لتخفيف حدة التوتر في البلاد"، مضيفا: "علينا أن ننحي خلافاتنا جانبا، وأن نجلس بشجاعة ومسؤولية على طاولة الحوار، وأن نشارك في حوار بناء".

وأضاف: "بهذه الطريقة فقط، سيكون بالإمكان تخفيف معاناة شعب جنوب السودان الحبيب، وبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار"، مستذكرا كيف تستمر الحرب في السودان في "حصد أرواح الأبرياء".

وفي هذا الصدد، قال بابا الفاتيكان: "أدعو الأطراف المعنية في الصراع إلى وضع حماية أرواح إخوانهم وأخواتهم المدنيين في المقام الأول، وآمل أن تبدأ مفاوضات جديدة في أقرب وقت ممكن، وأن تكون قادرة على ضمان حل دائم للأزمة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "زيادة جهوده للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المروعة".